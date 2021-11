Nasconde la cocaina in un cacciavite: arrestato 36enne L’arresto durante un controllo alla circolazione stradale all’altezza dello svincolo per Treviolo.

Nascondeva cocaina in un cacciavite: nella giornata di martedì 2 novembre i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 36enne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno notato, sulla statale, all’altezza dello svincolo per Treviolo, un’autovettura che procedeva a bassa velocità. Insospettiti dalla particolare andatura dell’auto, su una strada a scorrimento veloce, i Carabinieri hanno intimato l’alt al soggetto alla guida.

Alla vista dei militari, il marocchino ha cominciato ad agitarsi, senza alcun apparente motivo. I Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del veicolo. Sotto il sedile lato guida, hanno rinvenuto un cacciavite, all’interno del quale era stata nascosta cocaina. Le operazioni di perquisizione sono proseguite all’interno della caserma e hanno consentito di rinvenire, occultata all’interno del tappo del serbatoio del carburante, ulteriore cocaina. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 240 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza, di tre telefoni cellulari e di materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Il marocchino, incensurato, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio.

