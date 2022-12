Natale: le Messe con il vescovo in Cattedrale. La veglia in diretta su BergamoTv

Natale, il giorno meraviglioso che ricorda la nascita di Gesù Cristo, Salvatore del mondo e di tutti i popoli: le celebrazioni religiose sono molte. Eccole: come da tradizione, il vescovo Francesco Beschi presiederà tutte le funzioni in Cattedrale. Per sabato 24 dicembre, vigilia della solennità: alle 23,30 inizio della veglia di preghiera presieduta dal vescovo, seguita dalla Concelebrazione eucaristica solenne nella notte di Natale, sempre presieduta da monsignor Beschi (è animata dalla Cappella musicale del Duomo, diretta dal nuovo maestro Matteo Magistrali, con all’organo il maestro Marco Cortinovis). Entrambe saranno trasmesse in diretta su BergamoTv.