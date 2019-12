Natale, Messa della vigilia in stazione

«Gesto di vicinanza verso gli ultimi» Il 24 dicembre alle 22 si celebrerà una messa alla stazione autolinee di Bergamo.

Torna anche quest’anno la tradizione della Messa della vigilia di Natale nel salone di attesa della stazione delle autolinee di Bergamo. L’appuntamento, organizzato da Notèr de Bèrghem, Promozioni Confesercenti e Caritas, è per le ore 22 di martedì 24 dicembre. La Messa sarà animata da due gruppi scout e sarà celebrata da don Roberto Trussardi, direttore della Caritas bergamasca. Al termine ci sarà il brindisi con panettone e spumante.

“È una bella tradizione che si rinnova – sottolinea don Trussardi – e anche un’occasione importante per pregare in uno dei luoghi simbolo della marginalità a Bergamo. Speriamo che partecipino in tanti: l’auspicio è che si tratti di un gesto di autentica vicinanza agli ultimi, che sappia andare anche oltre questo momento”.

Un appello già raccolto da Promozioni Confesercenti, Notèr de Bèrghem e i negozianti della stazione, che hanno deciso di acquistare 100 chili di pasta per donarli alla Caritas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA