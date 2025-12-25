«Natale non sia solo oggi: l’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno»

L’incontro per gli auguri di Natale del Vescovo

(Foto di Yuri Colleoni)

Ha parlato alle circa novanta persone, uomini e donne, ospiti e operatori, seduti in sala e riuniti per il pranzo: «La storia di questo luogo trova ispirazione nel Natale – ha detto – e rappresenta il dono di un Dio che si fa vicino a chi è lontano, dimenticato, scartato, ferito o disprezzato. Dio tende la mano per rialzarci e ci chiede di tendere la mano verso di Lui. L’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno e Natale non sia solo oggi».