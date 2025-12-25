Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Dicembre 2025

«Natale non sia solo oggi: l’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno»

LA VISITA. Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, dopo la Messa in Cattedrale ha raggiunto il Nuovo Albergo Popolare per i tradizionali auguri a una novantina di persone.

Monica Gherardi
Monica Gherardi
La visita del Vescovo al Nuovo Albergo Popolare per gli auguri di Natale
La visita del Vescovo al Nuovo Albergo Popolare per gli auguri di Natale
(Foto di Yuri Colleoni)

Bergamo

Dopo la celebrazione della Messa in cattedrale, la mattina di Natale il Vescovo Francesco ha raggiunto il Nuovo Albergo Popolare per i tradizionali auguri natalizi. Ad accoglierlo all’ingresso è stato il direttore Giacomo Invernizzi, insieme alle suore delle Poverelle e a un gruppo di operatori.

L’incontro per gli auguri di Natale del Vescovo
L’incontro per gli auguri di Natale del Vescovo
(Foto di Yuri Colleoni)

Ha parlato alle circa novanta persone, uomini e donne, ospiti e operatori, seduti in sala e riuniti per il pranzo: «La storia di questo luogo trova ispirazione nel Natale – ha detto – e rappresenta il dono di un Dio che si fa vicino a chi è lontano, dimenticato, scartato, ferito o disprezzato. Dio tende la mano per rialzarci e ci chiede di tendere la mano verso di Lui. L’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno e Natale non sia solo oggi».

Ha quindi raggiunto i tavoli salutando ciascuno e portando il dono di un immagine della Natività con le parole di pace di San Giovanni XXIII.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

