Giovedì 25 Dicembre 2025
«Natale non sia solo oggi: l’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno»
LA VISITA. Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, dopo la Messa in Cattedrale ha raggiunto il Nuovo Albergo Popolare per i tradizionali auguri a una novantina di persone.
Dopo la celebrazione della Messa in cattedrale, la mattina di Natale il Vescovo Francesco ha raggiunto il Nuovo Albergo Popolare per i tradizionali auguri natalizi. Ad accoglierlo all’ingresso è stato il direttore Giacomo Invernizzi, insieme alle suore delle Poverelle e a un gruppo di operatori.
Ha parlato alle circa novanta persone, uomini e donne, ospiti e operatori, seduti in sala e riuniti per il pranzo: «La storia di questo luogo trova ispirazione nel Natale – ha detto – e rappresenta il dono di un Dio che si fa vicino a chi è lontano, dimenticato, scartato, ferito o disprezzato. Dio tende la mano per rialzarci e ci chiede di tendere la mano verso di Lui. L’incontro con la mano di Dio si rinnovi ogni giorno e Natale non sia solo oggi».
Ha quindi raggiunto i tavoli salutando ciascuno e portando il dono di un immagine della Natività con le parole di pace di San Giovanni XXIII.
