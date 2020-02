Nuova area mercato di via Spino

Bus dalla stazione e 70 posti auto in più Istituita la linea MK (market) di bus Atb dalla stazione all’area mercatale: sarà gratis fino al 9 marzo. Palafrizzoni: a disposizione anche 70 nuovi posti auto.

Per raggiungere il nuovo mercato di via Spino arriva la linea MK (market) del pullman Atb: a partire da lunedì 17 febbraio viene istituita una linea che collegherà la stazione di Bergamo con la nuova area mercatale di via Spino, in sostituzione della navetta della Malpensata attivata in occasione del trasferimento del mercato comunale.

La linea Mk sarà attiva tutti i lunedì mattina (festivi compresi) dalle 7.45 (prima partenza dalla stazione) alle 13.30 (ultima partenza dal mercato in via Spino) con una frequenza di 30 minuti. Il servizio sarà anche gratuito fino a lunedì 9 marzo compreso: successivamente si potrà viaggiare con un biglietto di tariffa A (zona 1).

In una conferenza stampa che si è tenuta a Palafrizzoni nella mattinata di venerdì 14 febbraio il sindaco Giorgio Gori, l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni e il presidente di Atb Alessandro Redondi hanno presentato le ultime novità per facilitare l’accesso e la fruizione del mercato di via Spino.

Oltre alla nuova linea Atb il Comune di Bergamo mette a disposizione anche 70 nuovi posti auto in zona e la riduzione del canone occupazionale delle bancarelle equiparandole di fatto per un anno a quelle di un mercato rionale.

Per quanto riguarda la linea Mk le corse in partenza dalla stazione (lato stazione ferroviaria) percorreranno viale Papa Giovanni XXIII, via Paleocapa, via Quarenghi, via don Bosco, per proseguire in via Carnovali, Autostrada, via Spino, via Maestri del Lavoro, via Canovine, via Siccardi e via Fratelli Vicentini.

Le corse provenienti dal mercato giunte in via Carnovali percorreranno invece via don Bosco, via Zanica, via Furietti, via Luzzatti, via don Bosco e via Bonomelli da dove raggiungeranno la stazione e ripartiranno per la nuova area mercatale. I passeggeri in partenza dalle fermate di via Tadini e via Luzzatti utilizzeranno le fermate in direzione stazione sia per recarsi che per tornare dal mercato di via Spino.

Viene invece ripristinato il normale percorso della linea 6 proveniente e diretta ad Azzano San Paolo e Stezzano, precedentemente deviato in via Spino in prossimità dell’incrocio di via Carnovali.

