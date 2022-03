Nuove telecamere in ritardo, ora il bando per 28 nuovi punti - Guarda la mappa

I numeri e i luoghi

Nel dicembre 2019, infatti, la Giunta Gori ha rinnovato la convenzione Comune-Atb per il sistema di videosorveglianza, prevedendo un investimento di oltre un milione di euro per il triennio (circa 360mila euro all’anno). L’obiettivo finale è arrivare a 200 impianti entro il 2024. Un primo step era appunto previsto entro giugno 2021, con il passaggio da 107 a 135 punti presidiati. I 28 nuovi impianti - individuati anche in modo partecipato, attraverso le segnalazioni ricevute da Palafrizzoni – coprono un po’ tutti i quartieri e sono previsti in via Spino/Carnovali; via Madonna dei Campi; piazza Pontida/largo Rezzara; viale Giulio Cesare/Stadio; via Celestini/Caffaro; via Autostrada/Ponte Ferrovia; via Lazzaretto/Baioni; via Fossoli; via Spino/Siccardi; via Gasparini/Rosa; via alla Trucca; via Martin Luter King/per Curnasco; via Moroni/S.Ambrogio; Greenway; via Santa Lucia; via Borgo Palazzo/Morla; via Cappuccini; largo Gemelli; piazza Varsavia; largo Roentgen; via Lunga; via Paglia; parco Generale Scattini; piazza Emanuele; orti Azzanella; via Muzio/Costantina; via Baschenis; via Ferruccio dell’Orto.