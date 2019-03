Nuovo riconoscimento dalla Norvegia

per gli chef Enrico e Roberto Cerea I fratelli sono stati eletti dal Norwegian Seafood Council e saranno i nuovi portavoce per tutto l’anno del pesce norvegese in Italia.

Gli chef Enrico e Roberto Cerea sono stati premiati dal Norwegian Seafood Council con la nomina ad Ambasciatori dello Stoccafisso di Norvegia 2019. Il Norwegian Seafood Council – scrive La Rassegna – ha scelto di premiare i due fratelli, executive chef del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, con il titolo di Ambasciatori dello Stoccafisso di Norvegia, come riconoscimento per la loro incredibile capacità di valorizzare una cucina a base di pesce in un territorio, come quello bergamasco, da sempre contraddistinto da una trazione culinaria prevalentemente a base di carne, salumi e formaggi.

