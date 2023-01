Oggi con il vescovo la Messa in suffragio di Benedetto XVI

Il vescovo Francesco Beschi presiederà mercoledì 4 gennaio alle 18 in cattedrale una Messa in suffragio di Papa Benedetto XVI. La mattina di giovedì, alle 9.30, orario dei funerali, monsignor Beschi terrà una preghiera nella Curia vescovile insieme a tutti i suoi collaboratori. Come si legge sul sito internet della Diocesi, inoltre, le campane di tutte le chiese suoneranno a lutto in concomitanza con l’inizio dei funerali. «Un uomo di cultura eccezionale - ha scritto il vescovo Francesco nel ricordo di Benedetto XVI pubblicato lunedì su L’Eco di Bergamo - aperto al mondo, nel dialogo possibile tra fede e ragione, convinto che “la fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore il suo compito e di vedere meglio ciò che le è proprio”. Un Papa di spiritualità abissale, un custode del futuro, coniugando il valore della tradizione con una visione moderna di Chiesa, tanto da avere il coraggio, pieno di fede, della scelta delle dimissioni, incarnando in sé quella sapienziale intuizione della prospettiva di un umanesimo veramente integrale, di ogni uomo e di tutto l’uomo, illuminato dalla luce che viene da Dio».