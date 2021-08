Ospedale di Bergamo: «Tutti occupati i posti letto Covid in Terapia intensiva» Il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi: «Preoccupa il dato dei non vaccinati, che sono circa il 90% del totale».

«I numeri di oggi, 20 pazienti su 26 posti letto Covid disponibili nei reparti ordinari e 9 pazienti su 9 posti letto Covid in terapia intensiva, rispecchiano una situazione al limite. I posti letto Covid in terapia intensiva previsti dalla cabina di regia regionale al Papa Giovanni XXIII sono tutti occupati e nei reparti ordinari registriamo un lieve ma costante incremento. Preoccupa il dato dei non vaccinati, che sono circa il 90% del totale». Lo comunica mercoledì 25 agosto il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi.

«A supporto della rete saranno certamente attivati altri ospedali – prosegue –. I freddi numeri di oggi confermano quanto sia importante non abbassare la guardia. È fondamentale approfittare di queste ultime settimane per prenotare il vaccino visto che le agende per la somministrazione delle prime dosi negli hub sono aperte fino al 12 settembre. Poi si entrerà in una fase nuova ed è bene approfittare della ampia disponibilità di agende e vaccini per prenotare subito la vaccinazione, l’arma più efficace a disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori».

