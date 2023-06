Palacreberg, demolizioni al via alla fine di luglio

È stato approvato il progetto esecutivo per la demolizione del Palacreberg, sulle cui ceneri sorgerà il nuovo palazzetto dello sport, come previsto dall’accordo su Chorus life, in via Bianzana. «L’obiettivo è partire con i lavori a fine luglio» accenna l’assessore alla Riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini. Tutto dipenderà dai tempi amministrativi. Dopo il placet della Giunta, la palla passa di nuovo agli uffici che dovranno bandire la gara per affidare i lavori, un cantiere da 950mila euro.