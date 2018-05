Papa Giovanni, folla in Cattedrale- Foto In migliaia a «salutare» il Papa buono

Code in Cattedrale per Papa Giovanni (Foto by Nadia Giavazzi)

In migliaia a «salutare» il Papa buono Lunghe code fuori dal Duomo in piazza Vecchia dove è stata sistemata la salma di Papa Roncalli.

Sono ancora tantissimi i fedeli e non, che anche sabato 26 maggio stanno facendo la coda in piazza Vecchia per poter entrare in Cattedrale e rendere omaggio alla salma di Papa Giovanni XXIII. Le foto raccontano di una vera e propria folla che dalla mattina presto, si è messa pazientemente in coda per passare i controlli di sicurezza e entrare in Duomo. Una lunga attesa per una preghiera, un saluto, una carezza di pochi secondi di fronte all’urna di Papa Roncalli, un piccolo gesto che tuttavia dimostra come ancora quanto sia grande e profondo l’affetto dei bergamaschi nei suoi confronti.



(Foto by Nadia Giavazzi)

Nella giornata di sabato 26 maggio è possibile venerare le spoglie di Papa Giovanni XXIII dalle 8 alle 14 e dalle 20 alle 22. Alle 17 invece ci sarà il solenne momento delle Ordinazioni sacerdotali in Cattedrale mentre alle 21 è in programma un concerto a cura del Conservatorio cittadino Gaetano Donizetti in Santa Maria Maggiore.



Domenica 27 maggio, nel pomeriggio, le spoglie lasceranno la città alla volta della Valle Imagna e di Sotto Il Monte. Alle 12 di domenica le spoglie di Papa Giovanni lasceranno la Cattedrale, attraverso via Garibaldi e via Carducci verso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Alle 15 circa è prevista la partenza per il Santuario della Cornabusa, seguendo la Villa d’Almè Dalmine, girando verso Almenno San Salvatore alla rotonda in via Angelo Gotti a Villa d’Almè. Alle 17.30 avvicinamento a Sotto Il Monte, passando per la rotonda del romanico in Almenno San Bartolomeo, verso Brembate Sopra, Presezzo, per giungere a Calusco, al convento di Baccanello verso le 19. Alle 20 dalla chiesa di Carvico partenza del corteo -attraverso il provinciale - verso Sotto Il Monte. Protagonisti saranno i cresimandi e i cresimati, ma è aperta a tutti. Alle 21.30 arrivo a Sotto Il Monte.



