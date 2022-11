Parte il cantiere (da 1,5 milioni) per il rinnovo del Centro civico della Malpensata

Bergamo. Centro civico di via Furietti a Malpensata, parte il cantiere per l’ammodernamento della sala polifunzionale e degli impianti.

La settimana del 28 novembre parte il cantiere per la riqualificazione del centro civico del quartiere della Malpensata, in via Furietti: si avvia così un altro degli interventi finanziati dal Pnrr - dal bando rigenerazione urbana - in città e che prevede l’ammodernamento degli impianti dell’edificio e la riqualificazione della sala polifunzionale, molto utilizzata dal quartiere.

(Foto di Il rendering della nuova sala del centro polifunzionale di via Furietti a Bergamo) Il piano di sistemazione del centro civico è decisamente importante, del valore complessivo di 1,5milioni, ed è diviso su due lotti di intervento, per risanare e riqualificare completamente il polo civico del quartiere, senza per altro interrompere molte attività all’interno del complesso. L’edificio è stato realizzato negli anni ‘70 e successivamente ceduto al Comune di Bergamo, che, negli anni, ha provveduto a lavori di ampliamento e di adeguamento, soprattutto degli impianti. Il centro civico ha oggi una superficie di 1.170mq: il primo lotto di lavori, quello in avvio la prossima settimana, interviene sui primi 300mq.

A partire lunedì saranno i lavori del primo lotto di intervento: il Comune di Bergamo prevede un cantiere comunque molto articolato, che dispone la demolizione della scala esterna e del camino, la realizzazione dei locali tecnici e l’ammodernamento degli impianti, ma soprattutto la sistemazione della sala polifunzionale, attualmente usata come teatro e spazio per riunioni. Qui il cantiere prevedrà nuove uscite di sicurezza, una postazione di regia sul lato opposto del palco, sita su un nuovo soppalco, nuovi arredi e una configurazione che garantirà la presenza di 98 persone.