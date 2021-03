Pasqua un po’ più libera: si farà con (pochi) amici e parenti - Le regole Le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni. Da sabato a Pasquetta, via libera anche nelle seconde case ma nelle abitazioni non più di due persone adulte alla volta oltre i conviventi.

Lombardia ancora in zona rossa e Pasqua si avvicina. Cosa si potrà fare in base all’ultimo decreto legge del governo Draghi? Si potrà andare dai parenti, dagli amici, nelle seconde case? Cosa cambia rispetto alle restrizioni in vigore in questi giorni?

Domande a cui si trova risposta nelle Faq del governo. Innanzitutto dalla vigilia di Pasqua a Pasquetta si potrà trascorrere la festa con amici e parenti, in case private della nostra regione, spostandosi una sola volta al giorno. Nell’arco orario dalle 5 alle 22 (oltre tale orario scatterà ancora il coprifuoco). Lo spostamento e la permanenza saranno consentiti a un massimo di due persone adulte oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

Le persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Quindi festa in famiglia o con amici possibile, purché si rimanga nell’ambito regionale e non più di due adulti oltre il nucleo già convivente.

Così come sarà possibile, e questo fin da ora e fino a martedì prossimo, raggiungere le seconde case. Fino a venerdì e poi il 6 aprile la casa di destinazione, però, non dovrà essere abitata da persone diverse da quelle del nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si potrà recare unicamente tale nucleo. Requisiti che potranno essere sottoscritti con autocertificazione (la veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato).

Fino a venerdì, inoltre, in zona rossa, restano sempre consentiti anche i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione), per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso quindi il rientro nelle «seconde case» dentro e fuori regione . Gli spostamenti per far visita a amici o parenti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e il 6 aprile 2021.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. È possibile poi spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro? È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone.

Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Quanto alle celebrazioni religiose pasquali sarà possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione.

Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti (lavoro o necessità), e che si trovino lungo il percorso già previsto.

