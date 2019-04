Passo San Marco, un metro di neve

La super fresa apre la strada ai rifugi Sulla provinciale verso il valico anche un metro di neve. La Provincia: da venerdì 19 aprile probabile via libera al traffico.

Tre giorni di esercitazione dei vigili del fuoco di Bergamo. E grazie alla super fresa, un «Mercedes Unimog» multifunzione, la strada che dalla Madonna delle nevi di Mezzoldo porta al rifugio San Marco 2000 (già aperto) e alla Cantoniera ora è libera dalla neve. Per il secondo anno consecutivo il mezzo a disposizione dei vigili del fuoco è stato impiegato per un’esercitazione sulla provinciale che porta al valico di confine con la Valtellina. «Per noi un aiuto importante – spiega Matteo Centurelli, del settore Viabilità della Provincia –. Ora la strada è libera dalla neve. Noi dovremo intervenire per la pulizia, in particolare da eventuali piccole frane sulla carreggiata. L’ipotesi è di aprire al traffico già da venerdì fino ai due rifugi. Per l’apertura fino al passo e poi verso la Valtellina occorrerà attendere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA