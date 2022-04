Per i 35mila over 50 senza vaccinazione in arrivo le prime multe da 100 euro

I calcoli sono fatti, e pure le multe. Le sanzioni per gli ultracinquantenni non vaccinati stanno arrivando a casa degli interessati in questi giorni, e altre ne fioccheranno a stretto giro. E non sono proprio piccoli i valori assoluti: sono circa 35mila gli over 50 bergamaschi che non hanno aderito alla campagna vaccinale, e che dunque – al netto di esenzioni che dovranno dimostrare – rischiano di dover pagare 100 euro all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, l’ex Equitalia. Fino al prossimo 12 aprile la stessa Agenzia delle Entrate ha in programma il recapito in Lombardia di 91.343 avvisi, al ritmo di 11-16 mila al giorno. Circa un sesto della tranche iniziale di notifiche spedizione nello stesso periodo a livello nazionale.