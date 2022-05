Per tutta l’estate Vueling collegherà l’aeroporto di Bergamo con Parigi

Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG, per l’estate 2022 opererà 56 rotte in 16 aeroporti italiani. In particolare, dall’aeroporto di Milano Bergamo – Orio al Serio, Vueling offre per tutto il periodo estivo il collegamento con l’aeroporto di Parigi Orly (fino a 3 frequenze settimanali), confermando quanto annunciato a inizio anno. «Vueling continua a puntare molto sull’Italia, confermandosi un vettore chiave per il Paese» ha commentato Jordi Pla Pintre, Network Director di Vueling. «L’obiettivo è quello di mantenere un ruolo saldo nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi sempre più dedicati e in modo sempre più sostenibile».