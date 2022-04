Piazza Mascheroni, completato il cantiere pilota. Sulla Corsarola si lavorerà in autunno

Città Alta L’intervento per la sostituzione delle tubature di acqua e gas è stato completato. Il resto della sistemazione avverrà dopo l’estate.

Si è concluso nei giorni scorsi il cantiere pilota allestito in piazza Mascheroni per il rifacimento delle tubature del gas e dell’acqua , dalla Cittadella alla chiesa di Sant’Agata del Carmine. Si anticiperà ora la pavimentazione a maggio per evitare il rappezzo durante tutta l’estate. L’amministrazione comunale è riuscita a limitare i disagi sia nei confronti dei residenti che nei riguardi dei commercianti. Durante i lavori, iniziati lo scorso febbraio, è stato infatti garantito l’accesso pedonale ad abitazioni e negozi.

Le immagini della «nuova» piazza Mascheroni Il cantiere per la sostituzione delle tubature di acqua e gas

Il cronoprogramma

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Brembilla, che da febbraio ha seguito, giorno dopo giorno, le opere di scavo e di sostituzione dei tubi. Il cronoprogramma prevedeva la chiusura del cantiere entro il mese di aprile, in modo da restituire piazza Mascheroni e la Corsarola in tempo per l’inizio della stagione estiva, che coincide anche con una maggior frequentazione di Città Alta da parte dei bergamaschi, ma anche dei moltissimi visitatori e turisti.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di procedere alla sistemazione della pavimentazione originale entro maggio, in modo da eliminare i rappezzi in cemento che coprono lo scavo e garantire la migliore accoglienza ai frequentatori del borgo storico. Del rifacimento del restante tratto della Corsarola se ne riparlerà invece in autunno.