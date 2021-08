Polizia locale, controlli anti spaccio: un arresto e una denuncia alla Malpensata Controlli in città da parte del Nucleo Interventi di Sicurezza Urbana con il cane antidroga Tenai. Trovati anche 42 grammi di hashish abbandonati in Borgo Palazzo.

Un uomo arrestato e un altro denunciato. Questo il bilancio dell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti di questi giorni da parte della Polizia locale del Comune di Bergamo: non va in vacanza il Nucleo Interventi di Sicurezza Urbana di via Coghetti, che, anzi, ha ulteriormente intensificato in questi giorni il controllo del territorio. Nel pomeriggio di sabato scorso, gli agenti del Comune di Bergamo, con l’aiuto del cane Tenai, hanno arrestato un 31enne in via San Giovanni Bosco, nel quartiere di Malpensata. Aveva addosso 20 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Il 31enne è stato processato per direttissima nella giornata di lunedì scorso: per lui scatta il divieto di dimora in Bergamo e Provincia. Sempre nel pomeriggio di sabato, sempre grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale, gli agenti hanno trovato 42 grammi di hashish abbandonati in zona Borgo Palazzo: l’hashish è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nel pomeriggio di martedì 3 agosto, infine, gli uomini di via Coghetti, in servizio in via Bonomelli, hanno fermato e denunciato un uomo, risultato poi senza fissa dimora: è stato controllato e trovato in possesso di circa 23 grammi di hashish, oltre a un’ingente quantità di denaro, presumibilmente proveniente da attività di spaccio.

«Vorrei ringraziare innanzitutto i nostri agenti per lo straordinario e incessante lavoro - commenta il vicesindaco Sergio Gandi -. L’intuizione dell’istituzione di una unità cinofila presso il nostro Comando si rivela ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, corretta: queste attività dimostrano una volta di più che il contrasto allo spaccio costituisce una delle nostre priorità. Fra gli obiettivi dei prossimi mesi c’è anche la possibilità di acquisire un ulteriore unità cinofila per la nostra Polizia Locale, in modo da migliorare ancora di più l’efficacia della nostra azione nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città».

