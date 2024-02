Polizia locale, presentati 18 nuovi agenti: tutti al pronto intervento. Inaugurato anche il sistema per il fotosegnalemento

Il nuovo sistema per fotosegnalare le persone: inaugurato lunedì, è già stato usato due volte

(Foto di Beppe Bedolis)

Presentato nell'occasione anche il nuovo sistema di fotosegnalamento, da lunedì scorso in uso anche alla polizia locale, che ora non deve più gravare sulla questura di via Noli per le procedure di identificazione di chi non ha i documenti. Già effettuati, proprio lunedì, due fotosegnalamenti di due tunisini sorpresi a dormire dopo essere entrati abusivamente in uno stabile dell'Atb di via Rovelli.