Ponte San Pietro, fugge dopo tentato furto: volo di 8 metri in riva al fiume, è grave - Video Un uomo di 35 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di venerdì 13 agosto a Ponte San Pietro in via Garibaldi mentre fuggiva dopo aver tentato un furto in un bar. Recuperato cosciente dai vigili del fuoco, ricoverato a Bergamo in «codice rosso».

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di venerdì 13 agosto a Ponte San Pietro in via Garibaldi, dove ha scavalcato la ringhiera del parchetto che si affaccia sul Brembo ed è precipitato per 8 metri nell’area dove ogni anno viene allestito il presepio. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo verso le 14 ha tentato un furto al «Gran Caffè» di via Roma: entrato nel locale, avrebbe chiesto un bicchiere d’acqua e quando il barista si è voltato avrebbe tentato di rubare il registratore di cassa. Scoperto, si è allontanato ed è stato inseguito dai presenti e raggiunto sul sagrato della chiesa vecchia, ma è riuscito a fuggire di nuovo. Nel frattempo è stato dato l’allarme al 112 ed è intervenuta la polizia locale: in via Garibaldi l’uomo ha incrociato la pattuglia, è sceso nel parchetto lungo la strada e ha scavalcato la recinzione, finendo nello spazio sulla riva del fiume Brembo dove viene allestito il presepe. Un volo di circa 8 metri, a causa del quale ha riportato traumi in diverse parti del corpo. Recuperato dai vigili del fuoco, il 35enne è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato – cosciente – al «Papa Giovanni» di Bergamo in «codice rosso». In supporto durante i soccorsi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro e la Sorveglianza Italiana.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Una fase dei soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA