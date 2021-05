Porta San Giacomo si colora di blu per i diritti dell’infanzia Anche Bergamo, grazie a Unicef, ha partecipato all’iniziativa «Lunga vita ai diritti», volta a celebrare il trentennale della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Anche Bergamo ha partecipato all’iniziativa «Lunga vita ai diritti», volta a celebrare il trentennale della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nella notte del 27 maggio è stata illuminata di blu Porta San Giacomo in Città Alta. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’Unicef Comitato di Bergamo. «La Convenzione Onu rappresenta un documento di eccezionale importanza per riconoscere tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici» spiega la presidente di Bergamo, Elisabetta Paganessi.

