Portale Vaccinazioni Covid, nuove procedure di accesso per i cittadini stranieri Ora il portale regionale utilizzato per le prenotazioni delle vaccinazioni, sarà abilitato per garantire l’accesso ai cittadini stranieri in attesa di definizione delle procedure di emersione oltre che per i cittadini stranieri temporaneamente presenti.

Gli interessati potranno accedere al sistema di prenotazione in piena autonomia, direttamente dal portale di prenotazione (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it), dalla sezione «Prenota il vaccino».

«In provincia di Bergamo – dichiara Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo - grazie alla preziosa collaborazione offerta dalla Prefettura che ha raccolto e trasmesso i dati dei soggetti coinvolti dalla procedura di emersione, Regione Lombardia attraverso Poste Italiane ha potuto attivare la nuova funzionalità». Gli interessati, per poter prenotare il vaccino, potranno accedere alla pagina «Gestione appuntamento per il Vaccino anti Covid-19» selezionando la voce «Se sei uno straniero in possesso del codice STP (stranieri temporaneamente presenti, ndr), di un codice fiscale italiano o di un Codice univoco a 11 cifre emesso dalla prefettura, effettua una richiesta di abilitazione alla prenotazione al seguente link» per richiedere l’abilitazione alla prenotazione e l’inserimento nelle liste di prenotazione.

Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione dei propri dati (pre-adesione) il cittadino potrà accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19.

Successivamente, dopo la fase di pre-adesione, i cittadini stranieri in emersione dovranno selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla propria categoria e inserire il codice fiscale o il codice univoco ad 11 cifre emesso dalla prefettura, mentre i cittadini stranieri temporaneamente presenti dovranno selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla propria categoria e inserire il relativo codice STP. Prima di proseguire con la scelta dell’appuntamento dovranno aver preso visione dell’informativa privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA