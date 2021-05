Portisco, collisione in mare tra due imbarcazioni: muore un uomo Tragedia in mare in Sardegna. Sabato mattina 29 maggio una collisione tra due imbarcazioni ha causato la morte di un uomo, a circa mezzo miglio dalla costa nelle acque a nord di Portisco.

Si tratta, secondo le prime informazioni rese note dalla Capitaneria di porto, di una collinsione tra un semicabinato di circa 10 metri con quattro passeggeri a bordo, bergamaschi, e un natante a vela con a bordo due coniugi.

In seguito allo scontro, uno dei due occupanti della barca a vela, un uomo di 69 anni del Milanese, è morto dopo essere caduto in mare, travolto dalle pale dell’elica del motore. Sul posto sono giunte due motovedette della Capitaneria, una barca della Guardia Costiera e il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco.



Le quattro persone che viaggiavano sul semicabinato e la moglie della vittima stanno bene e non hanno riportato lesioni. La donna, sotto choc, è stata dapprima accudita da alcune persone che si trovavano a bordo di altre imbarcazioni presenti nei paraggi e poi accompagnata all’ospedale di Olbia per accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA