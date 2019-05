Positivi ad alcol e cocaina alla guida

Notte di controlli della Polizia stradale Notte di controlli della Polizia stradale di Bergamo per prevenire le cause più comuni di incidenti stradali: sei persone risultate positive a stupefacenti e alcol al volante.

Notte di controlli da parte delle pattuglie della Polizia Stradale insieme all’Unità mobile sanitaria della Questura per prevenire le stragi del finesettimana e controllare le condizioni psicofisiche dei conducenti. La Polizia stradale ha fermato numerosi veicoli, 17 in tutto, e controllato 26 persone, nel tratto tra Bergamo e Dalmine nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio.

Sei conducenti sono risultati positivi in quanto sotto effetto da alterazione da alcol, di cui uno positivo anche alle sostanze stupefacenti, in particolare oppiacei. Un conducente negativo all’alcol è risultato positivo alle droghe, nello specifico alla cocaina. In totale sono state sospese sette patenti per un totale di 121 punti decurtati. Numerose anche le violazioni al Codice della strada, fra cui assenza di assicurazione, assenza di revisione, pneumatici completamente lisci, mancato uso delle cinture di sicurezza, passaggio con il semaforo rosso e sorpasso all’incrocio e numerose violazioni della velocità.

Lo scopo dei controlli – spiega la Polizia stradale è quello di reprimere e scongiurare le più comuni condotte di guida devianti, soprattutto l’assunzione di alcol e droghe, spesso causa di gravi incidenti stradali fra i giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA