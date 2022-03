Preghiera, digiuno e marcia: Bergamo risponde all’appello di Papa Francesco per la pace

Diocesi Tre appuntamenti nella giornata di mercoledì 2 marzo, primo giorno di Quaresima. Preghiere alle Grazie e in Sant’Alessandro in Colonna, in serata in cammino dal Patronato.

Con tre forti iniziative nella giornata di domani, mercoledì delle Ceneri, primo giorno di Quaresima, anche la Chiesa di Bergamo risponde all’accorato appello di Papa Francesco che ha invitato tutti a elevare preghiere intense per la pace, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe della Russia, che ha provocato morti, macerie, ondate di profughi e forti proteste in tutto il mondo e anche nella nostra città. Nello stesso tempo il Papa ha indetto per domani una giornata di digiuno sempre per invocare il dono della pace.

Sant’Alessandro in Colonna

Il primo momento si terrà nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna, dove alle 18 il vescovo Francesco Beschi presiederà una preghiera ecumenica in comunione con Papa Francesco. In questi giorni, più volte il vescovo ha invocato la pace per l’Ucraina. Domenica scorsa ha presieduto una Messa nel santuario di Sotto il Monte, seguita da una supplica a San Papa Giovanni davanti alla sua statua nel Giardino della pace. Così pure, nella stessa giornata, nel pomeriggio, nell’omelia della Messa della dedicazione della chiesa delle Clarisse di Boccaleone, il pensiero del vescovo è andato a quella nazione funestata dagli eventi bellici. «Stiamo per compiere gesti e segni in questo rito, ma sentiamo lo sgomento per una guerra non lontana da noi».

Santa Maria delle Grazie

Il secondo momento, sempre nella giornata di mercoledì, si terrà nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie dalle 13,30 alle 14 , soprattutto per chi lavora in città, con un momento di preghiera e digiuno per la pace, presieduto dal vicario generale monsignor Davide Pelucchi. L’iniziativa viene proposta da Acli Bergamo in collaborazione con Azione cattolica, Caritas, Ufficio diocesano di pastorale sociale, parrocchie della comunità ecclesiale territoriale della città di Bergamo, Comunione e liberazione, Società di San Vincenzo, Fuci e altri movimenti e organismi, in comunione con tutti i nove monasteri dei diversi Ordini di clausura sparsi sul territorio della diocesi di Bergamo.

Patronato San Vincenzo