Premio Franco Giustolisi 2020

A L’Eco di Bergamo menzione speciale Sono stati resi noti i vincitori dell’edizione 2020 del Premio Giustolisi intitolato alla memoria di Franco Giustolisi, uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta italiani, di cui il 10 novembre ricorre il sesto anniversario della scomparsa.

A L’Eco di Bergamo una menzione speciale per il lavoro svolto durante la prima ondata del Covid, lo scorso marzo. Il riconoscimento, arrivato alla sua sesta edizione, è stato deciso da un giuria presieduta da Sandra Bonsanti e composta da Daniele Biacchessi, Marzio Breda, Vittorio Emiliani, Silvia Garambois, Livia Giustolisi, Bruno Manfellotto, Virginia Piccolillo, Vittorio Roidi, Luigi Vicinanza e Lucia Visca.

Ecco i premi

Giustizia e verità ad Antonella Napoli per le sue numerose inchieste e focus sull’Africa e sul Guatemala pubblicate su diversi giornali: il premio in denaro pari a € 4.000,00 è erogato dal Comune di Fivizzano attraverso l’Archivio Franco Giustolisi-Onlus.

Il Premio della Giuria anno 2020 Franco Giustolisi a Gad Lerner e Laura Gnocchi per il libro «Noi partigiani», Feltrinelli.

Il Premio 2020 Franco Giustolisi – Fuori dall’Armadio a Roberto Oligeri, per l’inchiesta «Sepolti ad Aulla i segreti della morte di Mattei», «La Nazione»

Premio di saggistica per opere edite ad Antonio Padellaro per «La strage e il miracolo», Edizioni Paperfirst, ed ex aequo a Tiziana Ciavardini e Giorgia Butera per «Hijab», Castelvecchi.

Menzione speciale a Sabrina Pisu per «Il caso Mattei, le prove dell’omicidio del Presidente dell’Eni», Chiarelettere

Premio Storia & Memoria a Giustino Parisse «Natale e Vitocco. Omicidio senza colpevoli», Il Centro.

Premio speciale Giuria a Milena Gabanelli per il corpus del suo lavoro culminato in «Dataroom».

Premio Tv ad Andrea Purgatori per le inchieste di «Atlantide» su La7

Premio Web a Federica Ginesu per l’inchiesta «La violenza istituzionale che separa madri e figli», glistatigenerali.com . Menzione speciale ad Ada Martella «Ecolio 2, l’impianto che puzza. Di marcio», iltaccoditalia.it .

Menzioni speciali cronisti sul campo a i cronisti tv del virus:

Maria Teresa Palamà, Rai Tg3 Lombardia;

Yari Pilati, RaiTg 3 Lombardia;

Emanuela Bonchino, RaiNews24;

Gabriele Lo Bello, Tg2;

Giuseppe La Venia, Tg1;

Paolo Micai, Mediaset, tra i primi a raccontare l’epidemia e morto di Covid (alla memoria);

Carlotta Dessì, Mediaset;

Alessio Lasta, La 7, Piazza Pulita;

Menzione speciale a L’Eco di Bergamo .

«Che tempo è questo che stiamo vivendo? Chiusi nelle nostre case e nei ricordi e nelle passioni di un’era consumata in un vento ostile, ostile anche ai ricordi? L’ho chiesto a un amico che senza esitare mi ha risposto: il nostro è un tempo di resistenza. Resistenza al dolore, alle avversità. Semplice, vero? Ma mentre tanti si sforzano di resistere, c’è una informazione coraggiosa, che non solo resiste ma racconta questa resistenza per tutti. Cari amici di Franco Giustolisi, i nostri armadi siano sempre pieni di coraggio! Grazie al grande lavoro della giuria e un evviva di cuore ai premiati» ha commentato i riconoscimenti il presidente della giuria, Sandra Bonsanti.

