Principio d’incendio all’hotel «Mercure», evacuate le stanze soccorse quattro dipendenti - Foto/Video

Bergamo L’allarme è partito verso le 9.45 di sabato 26 marzo. Chiusa via Paleocapa per permettere ai soccorsi di intervenire. Non ci sarebbero feriti gravi.

L’incendio è scaturito presumibilmente da una scatola di cartone piena di rifiuti che era collocata all’esterno, nei pressi del sottopassaggio dell’edificio che ospita l’hotel «Mercure», le fiamme si sono alzate in fretta ma il pronto intervento del personale dell’hotel, che accortosi di quanto stava succedendo è uscito dall’edificio con gli estintori, ha evitato che l’incendio potesse avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno velocemente spento le fiamme residue. Nel frattempo però il fumo, entrato nell’hotel dall’impianto di aerazione, aveva invaso parte della hall e dei corridoi.

Una dipendente si è sentita male e portata all’esterno della struttura è stata soccorsa dal personale medico di un’ambulanza che le ha messo una mascherina dell’ossigeno per farla respirare meglio. T rasportata in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi.

Altre due ambulanze e un’auto medica sono intervenute per prestare soccorso a tre dipendenti che erano coscienti ma visibilmente sotto choc.

I Vigili del fuoco e gli agenti hanno provveduto a far evacuare per precauzione tutto l’edificio, anche le stanze non direttamente invase dal fumo, passando piano per piano e camera per camera. Gli ospiti, quasi un centinaio, e il personale sono stati fatti uscire sul marciapiede all’esterno della struttura. L’hotel è agibile, non sembra aver subito danni.

Da una prima ricostruzione potrebbe essere stato un mozzicone buttato nello scatolone pieno di rifiuti a scatenare le fiamme. Il luogo dove si è sviluppato l’incendio è all’esterno della struttura, ma vicino ai contatori del gas che pare non siano stati danneggiati.

Incendio all’hotel «Mercure» a Bergamo

Sul posto anche alcune pattuglie della Polizia di Stato.

Via Paleocapa è stata chiusa la traffico dalla Polizia Locale di Bergamo per più di un’ora per permettere ai soccorsi di intervenire.