Progetto Forme, due giorni dedicati ai formaggi italiani

Siamo alla settima edizione di Forme, manifestazione dedicata alla valorizzazione e promozione delle eccellenze lattiero-casearie italiane che torna ad animare la città di Bergamo con un fitto calendario di appuntamenti, disponibile sul sito www.progettoforme.eu.

In una Piazza Vecchia già gremita di spettatori di passaggio per ammirare gli stand degli espositori, l’assessore di Regione Lombardia Lara Magoni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Francesco Maroni e Alberto Gottardi – rispettivamente presidente e vicepresidente di Progetto Forme – e un rappresentate di Ascom Bergamo hanno ufficialmente dato il via a questa edizione che prende il nome di «Forme Infinite», a simboleggiare una filiera che deve innovare in un “infinito” ricevere e dare ai territori in cui si sviluppa.

Appuntamento quindi in Città Alta per Piazza Mercato del Formaggio, imperdibile appuntamento presso la Loggia Porticata di Palazzo della Ragione, alla scoperta delle specialità casearie ed enogastronomiche della Lombardia e delle Città Creative Unesco; la mostra museale dedicata ai prodotti tipici delle Città Creative di Alba, Bergamo e Parma – in collaborazione con le rispettive Ascom – presso l’Ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Città Alta (piazza Reginaldo Giuliani); il palinsesto di «Incontri e racconti» presso la Sala dei Giuristi di Palazzo del Podestà e gli immancabili «Cheese Labs» curati da Maestri Assaggiatori Onaf e Sommelier Ais presso la sala Sant’Agata del Circolino di Città Alta (vicolo Sant’Agata, 19).