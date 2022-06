Raccolta dei rifiuti in città, da luglio anche gli ingombranti ritirati a domicilio

Aprica Il servizio sarà fornito gratuitamente e sarà prenotabile per due volte all’anno. Nuove modalità di esposizione dei bidoncini in Città Alta e in centro.

Novità in vista per la raccolta rifiuti in città. Comune di Bergamo e Aprica hanno annunciato infatti che dall’11 luglio verrà attivato per le utenze domestiche anche il ritiro degli ingombranti a domicilio. Il servizio, gratuito, sarà prenotabile tramite il sito di Aprica (www.apricaonline.com) dalla App Puliamo o chiamando il numero verde 800437678: i rifiuti dovranno essere esposti tra le 7 e le 8 del giorno concordato.

Modifica orari di esposizione dei rifiuti

Altra novità riguarda le due sperimentazioni in Città Alta e nel centro dove cambiano gli orari di esposizione dei bidoncini. Nel centro storico (Corsarola e vie adiacenti), dove oggi i bidoncini possono essere esposti dalle 5, si avrà a disposizione un lasso di tempo più ampio e cioè dalla mezzanotte alle 9 del mattino, ma si dovranno ritirare entro le 10.30. Modifiche simili per le modalità di ritiro tra le vie Tiraboschi, Paglia, XX Settembre e Sant’Alessandro: se oggi infatti si possono esporre i bidoncini dalle 17, i nuovi orari imporranno di farlo tra le 16 e le 18, ma ritirandoli entro le 20.30. La sperimentazione verrà attuata dal 4 luglio fino al 30 settembre; in questi giorni sono già state consegnate alle utenze interessate (588 in città alta e 1.452 zona centro ovest) le lettere informative.

Ritiro dei sacchi codificati

Da inizio anno l’esposizione in sacchi non idonei è stata l’infrazione maggiormente riscontrata dagli ispettori ecologici di Aprica (in tutto le sanzioni sono state 30), pertanto, nei prossimi giorni verrà inviata una lettera di sollecito per il ritiro del proprio kit a tutte le utenze domestiche che non si siano ancora dotate dei nuovi sacchi codificati, mentre le utenze non domestiche saranno contattare direttamente dal personale Aprica.

Prenotazione degli appuntamenti agli sportelli Aprica