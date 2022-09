Scontro tra bici e auto durante una gara ciclistica: grave ciclista 15enne

Scanzorosciate. L’incidente si è verificato in via Collina Alta domenica 4 settembre verso le 11.40. In volo si è alzato l’elisoccorso.

in aggiornamento

È grave un ragazzo di 15 anni che si è scontrato con un’auto mentre partecipava alla gara ciclistica Trofeo Ivana Prometti Dominoni con partenza e arrivo a Gorle.

L’incidente è avvenuto in un tratto di discesa in via Collina Alta a Scanzorosciate nella zona della Tribulina.

Ancora non si hanno informazioni precise sulla dinamica di quanto accaduto, i carabinieri stanno effettuando i rilievi: ancora non è stato appurato se l’auto fosse ferma o in movimento.