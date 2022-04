Redditi, la pandemia non allarga la forbice tra i quartieri: il centro sempre il più ricco

La forbice c’è, resta larga ed evidente. Il Covid poteva però ampliarla: e invece, contrariamente a quanto ipotizzabile, la «pandemia economica» non ha ulteriormente ampliato le differenze tra i quartieri «ricchi» e i rioni «poveri» di Bergamo. È quanto sembra suggerire l’analisi dei redditi in città – le dichiarazioni presentate nel 2021 e relative all’anno d’imposta 2020, il primo su cui ha impattato la pandemia – scomposte sulla base dei Cap, cioè i codici di avviamento postale che permettono di ripartire il capoluogo in nove aree, sostanzialmente uniformi per tessuto sociale.