Regionali, Pierfrancesco Majorino apre la campagna elettorale - Video

Dopo Letizia Moratti la scorsa settimana , anche Pierfrancesco Majorino apre ufficialmente la campagna elettorale. Il candidato del centrosinistra sabato 3 dicembre si è presentato agli elettori in mattinata a Milano, al Teatro Elfo Puccini di Milano, e nel pomeriggio a Bergamo, alle 18 nell’auditorium di piazza Libertà. «A Fontana dico: scelga il luogo che preferisce, perfino un circolo della Lega, arriverei anche a questo. Lo sfido a un confronto pubblico sulle idee – ha detto Majorino in un passaggio del suo intervento – Non abbia paura, non si sottragga, noi andiamo avanti a testa alta, siamo quelli che vogliono portare il cambiamento». «Le liti di Fontana e Moratti sono il passato, noi siamo il futuro» con «un’alleanza che può arricchirsi ancora di più per vincere. Dunque lombarde e lombardi, mettiamoci in cammino».

L’intervento a Milano

«Vinceremo insieme – le parole di Majorino sui social – Volteremo finalmente pagina in Lombardia. Siamo una squadra forte e unita che mette al centro la riduzione delle diseguaglianze, la buona sanità, l’ambiente, la crescita sostenibile. Dopo 28 anni di inadeguatezza c’è bisogno di un vero cambiamento. La sfida è difficilissima, ma lo dico ai nostri avversari del centrodestra: siamo in campo con ogni energia per portare aria fresca e nuova in Lombardia e dare alle cittadine e ai cittadini un Governo all’altezza dei loro bisogni e desideri». «A Fontana – ha aggiunto – dico: scelga il luogo che preferisce, perfino un circolo della Lega, arriverei anche a questo. Lo sfido a un confronto pubblico sulle idee. Non abbia paura, non si sottragga, noi andiamo avanti a testa alta, siamo quelli che vogliono portare il cambiamento». Come noto, al momento sono tre i candidati a sfidarsi per le regionali del 2023: Letizia Moratti, il presidente uscente Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino.