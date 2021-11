Da dicembre skipass gratuiti agli under 16 e maestro a 5 euro all’ora L’iniziativa di Regione Lombardia è valida fino al 24 dicembre. Rossi: «Incentivo a montagna e sport per i giovani».

«Il prossimo dicembre, dal primo del mese sino alla vigilia di Natale, i bambini e i ragazzi lombardi di età sino ai 16 anni potranno sciare gratuitamente in tutti gli impianti situati sulle nostre montagne». Lo comunica Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi e Grandi eventi, illustrando i contenuti dell’iniziativa «Free Skipass dicembre 2021 - Per la ripartenza della montagna», contenuti da una comunicazione approvata oggi in Giunta. «I nostri giovani - aggiunge il pluricampione olimpico - potranno anche «prendere lezioni» dai maestri di sci al prezzo simbolico di 5 euro l’ora».

«Un’iniziativa importante - dichiara Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda - che permette di far vivere, conoscere ed apprezzare la montagna ai più giovani.

Ma non solo: si tratta di un ulteriore impulso all’economia montana

Il progetto, proposto in via sperimentale nel 2019, è nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Anef Ski Lombardia, in qualità di soggetto unico che gestisce l’attuale sistema di emissione delle tessere stagionali regionali e PayPerUse (utilizzabili in tutte le stazioni sciistiche della Lombardia), cui si aggiunge la collaborazione con il Collegio dei Maestri di sci e le Scuole di Sci della Lombardia.

