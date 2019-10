Rivolta d’Adda, arrestato latitante

Era ricercato per spaccio di droga Dopo mesi di ricerche è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema.

L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso mese di maggio dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo per spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’indagine, diretta dalla Procura di Bergamo ha permesso di accertare che l’arrestato faceva parte di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare di eroina e cocaina.

Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, lungo la S.P. Rivoltana nel territorio del comune di Rivolta d’Adda, i militari lo hanno fermato e identificato, si tratta di un 28enne di origine marocchina, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, a bordo di una Bmw serie 1, sottoposta a sequestro per la confisca in quanto risultata intestata a prestanome. Inoltre, durante le fasi del controllo il destinatario dell’ordine di carcerazione è stato trovato in possesso di 10 gr di hashish e 2 gr di cocaina. L’uomo è stato portato in carcere a Cremona.

