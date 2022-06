Rotary food box, 600 pacchi alimentari. E ora un nuovo orizzonte lavorativo

Attraverso Manpower, Fondazione Sbs, le aziende rotariane e le aziende del progetto Food Box, 9 persone a «elevata fragilità», in seguito al corso, hanno trovato una nuova occasione lavorativa. Strategica per la buona riuscita del progetto la presenza, anche quest’anno, di oltre 180 ragazzi del Rotaract del Distretto Orobico che a rotazione si sono occupati della composizione delle box, mentre i volontari di BergamoXBergamo si sono dedicati alla distribuzione delle box alle famiglie: in tutto 600.