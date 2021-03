Ruba semi-rimorchio con lastre di acciaio

Intercettato un 50enne in autostrada Il carico di oltre 70mila euro di valore era su un mezzo di proprietà di un bergamasco. L’autore del furto intercettato sull’A1.

Un 50enne italiano è stato arrestato dalla Polizia stradale di Ferrara per avere rubato un semi-rimorchio carico di lastre di acciaio per un valore di oltre 70mila euro. Il colpo è stato messo a segno in una zona industriale a Rolo, nel Reggiano, lo scorso venerdì.

L’uomo, residente in provincia di Napoli, insieme a un complice è stato scoperto mentre era intento a fare un sopralluogo per individuare il mezzo da rubare già giovedì. Una volta scelto il semi-rimorchio, di proprietà di un autotrasportatore di Bergamo, i due lo hanno agganciato alla motrice e sono partiti alla volta del sud Italia. La Stradale ha predisposto il fermo dell’autoarticolato al casello di Badia, lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, e durante la perquisizione hanno rinvenuto, dentro un vano portaoggetti, 6 proiettili calibro 38 avvolti da nastro adesivo. Il 50enne, giudicato per direttissima, è finito ai domiciliari, il semirimorchio recuperato è stato consegnato al legittimo proprietario.

