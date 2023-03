Sabato festa della Comunità Sikh a Bergamo: attenzione alla viabilità in centro

Sabato 1° aprile torna per alcune vie della città la tradizionale processione della Comunità Sikh di Bergamo. Ogni anno, infatti, oltre 4000 persone si riversano lungo un percorso prestabilito per celebrare la nascita della propria comunità: quest’anno l’appuntamento è appunto il prossimo sabato con ritrovo in piazza Pontida, punto da cui la partenza della processione religiosa è prevista intorno alle ore 12.30.

Il percorso

Da qui il corteo percorrerà via Moroni fino all’intersezione con via Carducci, svolterà a sinistra in direzione di largo Tironi, imboccherà via San bernardino e quindi, svoltando a sinistra, impegnerà via Spino, fino a raggiungere il piazzale nel quale si svolge il mercato del lunedì.

Qui, dopo aver esposto su un leggio la sacra scrittura sikh, proprio oggetto di culto, i partecipanti condivideranno cibo e prenderanno parte a dimostrazioni di arti marziali tradizionali.

La Polizia Locale del Comune di Bergamo presidierà il percorso della processione, nel tentativo di garantire la sicurezza dei partecipanti e regolare il traffico in modo da rendere il passaggio più fluido e meno impattante possibile.

I provvedimenti viabilistici

Per accompagnare il passaggio della processione, il Comune di Bergamo ha dovuto emanare un’ordinanza che istituisce per sabato 1 aprile dalle ore 10 alle ore 13 e sino a cessato bisogno i seguenti provvedimenti viabilistici:

- in via Moroni, nel tratto compreso tra largo 5 Vie e Via Carducci divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli