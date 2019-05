Sbanda con il camion e si ribalta

Reggio Emilia, ferito 42enne di Bergamo Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 maggio a Tagliata Guastalla. Ferito l’autista.

Ha sbandato alla guida di un camion carico di pannelli di compensato, finendo in fondo all’argine, nel pomeriggio di venerdì 3 maggio a Tagliata di Guastalla. Si è temuto il peggio per l’autista, in quanto la cabina si presentava come un ammasso di lamiere contorte. Per fortuna l’uomo, un 42enne residente a Bergamo, se l’è cavata con traumi non gravi, che sono stati poi medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Lo riporta «Il Resto del Carlino». Accanto a lui i numerosi pannelli finiti lungo l’argine, con il camion ribaltato non distante dal parco del locale circolo ricreativo e sportivo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo pesante.

