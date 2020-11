Scanzorosciate, 2 chili di droga in casa

Blitz della Mobile: arrestato un giovane Operazione della Squadra Mobile di Bergamo a Scanzo. Sequestrati hashish, eroina e marijuana.

La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato a Scanzorosciate un giovane di 24 anni e sequestrato oltre due chili di stupefacente, tra eroina, hashish e marijuana. Gli Agenti della Sezione Antidroga monitoravano da tempo l’abitazione del giovane che, formalmente incensurato, secondo quanto accertato dagli investigatori si attorniava di personaggi gravitanti nel sottobosco dello spaccio e di tossicodipendenti, alcuni dei quali ben noti agli operatori.

Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, nella prima mattina di giovedì 12 novembre gli agenti dell’Antidroga hanno perquisito l’abitazione del 24enne e hanno trovato 794,6 grammi di hashish, 1.471 grammi di marijuana, 0,75 grammi di eroina, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di euro 3.960, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.

