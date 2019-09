Schianto frontale a San Vigilio - Foto

Molto grave un motociclista di 18 anni L’incidente alle 13 in via Vetta, la strada che conduce da Città Alta a San Vigilio.

Un motociclista 18enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni per le ferite riportate in un scontro frontale avvenuto in via Vetta domenica 15 settembre alle 13.

Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso su un’ambulanza. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

