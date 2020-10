Tragedia nella notte ad Entratico

Schianto in auto, muore 19enne Tragico incidente poco prima dell’una di domenica 11 ottobre. Un ragazzo di 19 anni è morto in uno schianto a Entratico, nella zona della falegnameria Rivadossi.

L’incidente alla mezzanotte e 40 minuti su via Nazionale 18, ad Entratico, nella zona della falegnameria Rivadossi. Il giovane, di 19 anni residente ad Entratico, stava guidando la sua Renault Clio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro il muro di un’abitazione che costeggia la strada.

Solo la sua vettura sarebbe stata coinvolta nello schianto, sul posto i mezzi di soccorso con un’ambulanza e un’auto medica, oltre ai Vigili del fuoco di Bergamo e le forze dell’ordine. Terribile l’impatto, il ragazzo è morto sul colpo e vani tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

