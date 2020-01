Schianto in moto a Cavernago

Perde il casco: 62enne gravissimo Ricoverato in prognosi riservata dopo lo scontro con una Fiat Panda sulla ex strada statale 573 a Cavernago.

Un ferito grave e due lievi. È il bilancio dell’incidente che si è verificato nella mattinata di giovedì 30 gennaio tra Cavernago e Calcinate, lungo l’ex Strada Statale 573. Due i mezzi coinvolti, uno scooter Honda e una Fiat Panda vecchio modello, che si sono scontrati all’incrocio tra Caravaggio, la strada che costeggia la zona industriale di Cavernago, con l’ex Strada Statale e via Larga. Erano da poco passate le 8 quando la moto con in sella G.F., 62enne di Mornico al Serio, si è scontrata all’altezza della ruota anteriore sinistra dell’auto alla cui guida c’era M.P., 65 anni, di Calcinate. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti su cui, attualmente, stanno lavorando i carabinieri della Stazione di Calcinate, intervenuti sul luogo del sinistro per condurre i rilievi di legge.

Sul posto, anche i sanitari del 118 i quali hanno immediatamente reputato molto serie le condizioni del 62enne che, una volta intubato, è stato trasportato in codice «rosso» al pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La sua prognosi resta riservata. Stando a quanto potuto ricostruire finora, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per l’uomo a cui, a seguito del violento urto con l’utilitaria, si sarebbe sfilato il casco. L’incrocio in questione è molto pericoloso, come testimonia l’elevato numero di incidenti che, nel corso degli anni, si sono verificati proprio in prossimità di questa intersezione.

