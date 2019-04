Schianto in scooter in via Corridoni Ferite una 16enne e una 17enne

Schianto in scooter in via Corridoni

Ci sarebbero due ragazze, di 16 e 17 anni, tra i feriti dello schianto tra una moto e uno scooter in via Corridoni. L’incidente - di cui al momento non si conosce ancora la dinamica - è avvenuto intorno alle 8 di sabato 27 aprile in via Corridoni 14 a Bergamo. Sul posto l’auto medica e due ambulanze per soccorrere i feriti.

