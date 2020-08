Schianto tra auto e monopattino elettrico

Bergamo, grave una ragazza di 26 anni L’incidente è avvenuto alle 17.45 in via dei Caniana a Bergamo.

Violento schianto tra una Lancia Y e un monopattino elettrico in via dei Caniana a Bergamo. i due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni, quando, proprio di fronte all’entrata dell’Università, sono entrati in collisione. È ancora presto per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sta di fatto che la ragazza di 26 anni che era sul monopattino elettrico è rimbalzata sul parabrezza dell’auto guidata da un 33enne residente a Bergamo e poi è caduta a terra.



Sul posto sono giunte subito un’ambulanza e un’auto medica che hanno constatato la gravità delle condizioni della giovane e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.

