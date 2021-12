Schianto tra due auto a Parre: due feriti non gravi - Foto È di due feriti, non gravi, il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto intorno alle 13 di giovedì 16 dicembre sulla strada provinciale 49 all’altezza di Parre

È di due feriti, non gravi, il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto intorno alle 13 di giovedì 16 dicembre sulla strada provinciale 49 all’altezza di Parre. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’auto medica per soccorrere i feriti e i Carabinieri di Clusone e Bergamo per i rilievi. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone per mettere in sicurezza le vetture e bonificare il tratto di strada compromesso.

