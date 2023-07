Sciopero comparto volo, sabato possibili disagi all’aeroporto di Orio

Metà luglio rovente sul fronte degli scioperi dei trasporti pubblici. Dopo quello dei treni nella giornata di giovedì, che non ha generato particolari disagi per i viaggiatori in transito nelle stazioni bergamasche, l’agitazione proclamata per sabato dai sindacati dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling, rischia invece di creare più di qualche difficoltà per i passeggeri in partenza per le vacanze dall’aeroporto di Orio al Serio.

Gli orari dello sciopero

In mancanza di un accordo dell’ultima ora, i lavoratori si fermeranno dalle 10 alle 18 per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Proprio ad Orio è previsto un presidio dalle 10 alle 12: «Dopo una massiccia partecipazione allo sciopero del 19 maggio – scrivono le segreterie bergamasche di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti in una nota – ci apprestiamo ad effettuare una seconda giornata di protesta per chiedere alle aziende di sedersi a un tavolo sindacale con la volontà di sottoscrivere un contratto che ridia dignità e soprattutto potere contrattuale ai lavoratori».

L’impatto sui viaggiatori

Difficile prevedere quale sarà l’impatto della mobilitazione sui passeggeri; i numeri di partenza sono importanti: nei fine settimana estivi dallo scalo orobico transitano infatti più di 50mila passeggeri al giorno. Prima della partenza le compagnie dovrebbero avvisare coloro che hanno in mano i biglietti delle tratte soppresse e riproteggerli su altri voli. Solo Ita Airways ha già comunicato la soppressione di 133 voli, ma non è escluso che qualche altra notizia arrivi oggi. Sempre sabato incroceranno le braccia i piloti di Malta Air che, anche ad Orio al Serio, opera i voli di Ryanair. Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno indetto la protesta «a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia». E ancora: sabato sciopereranno anche piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil (sempre dalle 10 alle 18), «a causa della mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane e costruttive relazioni industriali con l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle istanze dei lavoratori».

Sciopero treni giovedì: pochi disagi