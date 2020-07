Scippatore seriale nel centro di Bergamo

Identificato e arrestato 43enne La Polizia lo ha fermato dopo le indagini scaturite dalla denuncia e dalla descrizione effettuata dalle vittime e grazie ai filmati delle telecamere.

Ha messo a segno tre colpi molto simili in pieno centro a Bergamo, ma poi grazie alle descrizioni delle vittime e la ricostruzione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza è stato identificato e fermato. Si tratta di un 43enne di Cremona senza fissa dimora che tra il 18 e il 22 luglio aveva effettuato tre scippi ai danni altrettante donne che stavano camminando in piazza Matteotti, in via Garibaldi e in via Zambonate rispettivamente il 18, il 21 e il 22 luglio.

L’uomo a brodo di nu motorino nero ( risultato poi rubato) e con la felpa rossa e pantaloncini corti è stato fermato il 25 luglio dalla Polizia che visti i suoi molteplici precedenti dello stesso tipo lo hanno condotto direttamente in carcere.

