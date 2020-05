Scontro frontale tra auto e furgone

Due feriti a Calcinate- Foto L’incidente mercoledì 20 maggio alle 13.30 su una rotonda di via Pietro Nanni.

Un furgoncino guidato da un 60enne e un’auto al cui volante c’era una giovane di 22 anni, si sono scontrati frontalmente sulla rotonda di via Pietro Nenni nel comune di Calcinate.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. In un primo momento sembrava che le condizioni dei feriti fossero serie, poi quando sono arrivate due ambulanze sul posto, il personale sanitario ha potuto constatare che entrambi non avevano riportato conseguenze serie.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.

