Il luogo dell’incidente in via Borgo PAlazzo a Bergamo

Tragico schianto in Borgo Palazzo

Muore motociclista 64enne L’incidente è avvenuto alle 11 in via Borgo Palazzo a Bergamo poco distante dal viadotto di Boccaleone.

Un tragico incidente nella mattinata di domenica 28 luglio in via Borgo Palazzo a Bergamo. Ancora non si conoscono i dettagli ma un’auto si è scontrata con una moto e il motociclista un 64enne è deceduto. Sul posto gli agenti della Polizia locale.

Seguono aggiornamenti.

