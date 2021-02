Scooter contro una bicicletta

Due feriti e lunghe code in città Lunghe code nel primo pomeriggio di domenica 14 febbraio a causa di un incidente tra una bicicletta e uno scooter. È successo alle 15,30 alla circonvallazione Mugazzone, all’altezza dell’ex Molini Moretti.

Da una prima ricostruzione pare che il ciclista stesse attraversando la strada ad alto scorrimento in direzione del centro, quando è stato investito dalla moto. A terra sono rimasti i due conducenti dei mezzi che hanno ricevuto le cure dei medici del 118. Fortunatamente dietro allo scooter sopraggiungeva un’auto che ha prontamente frenato, mettendosi a scudo per proteggere le persone finite a terra. Le condizioni dei feriti non sono risultate gravi: i due uomini sono stati trasportati all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

Qualche disagio alla circolazione, si sono formate code nella zona di via Bonomelli a causa della chiusura di una corsi di marcia in direzione del rondò delle valli. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti con l’unità mobile degli incidenti stradali, hanno disciplinato il traffico che è ripreso regolarmente una volta conclusi i soccorsi. I rilievi delle forze dell’ordine e le testimonianze dei presenti serviranno a fare chiarezza sull’accaduto.

